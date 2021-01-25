Загитова третья среди фигуристов в запросах Google за последние 15 лет

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в топ-3 списка фигуристов, которых чаще всего искали в Google за последние 15 лет.

Российская фигуристка пропустила вперед двукратного победителя Олимпиады японца Юдзуру Ханю и американку Тоню Хардинг. Последняя известна тем, что организовала нападение на свою конкурентку за место в составе сборной США в 1994-м году.

В пятерку наиболее популярных запросов среди фигуристов также вошли японка Мао Асада и россиянка Евгения Медведева. Олимпийский чемпион из России, а ныне тренер Евгений Плющенко занял лишь 11-ю строчку.

Напомним, ранее Загитова стала самой популярной фигуристкой в «Инстаграм» по числу подписчиков.