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Загитова третья среди фигуристов в запросах Google за последние 15 лет

10:30, 25.01.2021
Загитова третья среди фигуристов в запросах Google за последние 15 лет
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в топ-3 списка фигуристов, которых чаще всего искали в Google за последние 15 лет.

Российская фигуристка пропустила вперед двукратного победителя Олимпиады японца Юдзуру Ханю и американку Тоню Хардинг. Последняя известна тем, что организовала нападение на свою конкурентку за место в составе сборной США в 1994-м году.

В пятерку наиболее популярных запросов среди фигуристов также вошли японка Мао Асада и россиянка Евгения Медведева. Олимпийский чемпион из России, а ныне тренер Евгений Плющенко занял лишь 11-ю строчку.

Напомним, ранее Загитова стала самой популярной фигуристкой в «Инстаграм» по числу подписчиков.

СпортФигурное катаниеОбщество
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