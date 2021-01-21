Алина Загитова стала самой популярной фигуристкой мира в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала самой популярной фигуристкой мира по количеству подписчиков в «Инстаграме».

Сейчас на аккаунт россиянки подписано свыше 855 тысяч пользователей социальной сети. По этому показателю Загитова обошла чемпионку мира Евгению Медведеву, у которой 853 тысячи подписчиков.

О своем достижении фигуристка рассказала в сториз «Инстаграма».

Напомним, накануне стало известно, что Загитова и Медведева станут капитанами в командном турнире по фигурному катанию.