СМИ: Россия хочет перекрыть вывод денег за рубеж по исполнительным листам
ЦБ и Минюст вновь приступили к обсуждению вопроса о пресечении деятельности по выводу денег из России через исполнительные документы — больше всего обсуждается запрет прямого вывода взысканных денег за рубеж, сообщает РБК со ссылкой на участника данного обсуждения, а также представителя Минюста.
Компания или гражданин для получения возмещения по исполнительному листу будут обязаны иметь счет в кредитной организации России. Это правило распространится и на нерезидентов. Поправки позволят минимизировать переводы в пользу тех взыскателей, которые пытаются уклониться от уплаты налогов или занимающихся отмыванием средств.
Тем не менее, по словам экспертов, эти меры могут плохо сказаться на бизнес-процессах компаний России, а работать она сможет лишь в совокупности с другими решениями.
Напомним, Минюст России обсуждал предложение о закрытии возможности вывода денег по исполнительным листам еще в феврале 2019 года.
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