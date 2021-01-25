В ОП хотят увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя в 10 раз

В 10 раз увеличить штрафы за склонение малолетних к употреблению алкогольных напитков предложил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.



Хамзаев в обращении отметил, что даже небольшое количество алкоголя — повышенная угроза для здоровья ребенка, а системное употребление спиртного может сформировать у несовершеннолетнего алкоголизм. По словам члена ОП, штрафы для родителей и законных представителей в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей — несущественны по сравнению с последствиями этих правонарушений.

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«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 6.10 КоАП Российской Федерации в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в десятикратном размере: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно», — приводит RT текст обращения.