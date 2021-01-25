Сборная России по гандболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России проиграла команде Швеции (20:34) в заключительном туре основного группового раунда чемпионата мира по гандболу в Египте.

По ходу игры шведы не реализовали лишь два своих броска по воротам россиян.

Это поражение не позволило России выйти в четвертьфинал турнира. Российская команда набрала 5 очков и заняла четвертое место в группе. В плей-офф чемпионата мира вышли Швеция и Египет.

Sweden clinch the second #Egypt2021 quarter-final berth from Group IV as they defeat @rushandball pic.twitter.com/bhFIzOfn1x — International Handball Federation (@ihf_info) January 24, 2021

После завершения матча со шведами, президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что российский гандбол отстает от шведского на 10 лет.

«Это был тот матч, когда ждешь, когда он закончится. Счет 20:34 говорит о том, что мы в мужском гандболе отстаем лет на 10 от таких сборных, как Швеция. Причем у шведов не приехали на турнир девять игроков основного состава», — сказал Шишкарев.

Напомним, ранее российский гандболист Константин Игропуло объявил о завершении карьеры, записав рэп-клип.