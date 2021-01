Сборная России по гандболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России проиграла команде Швеции (20:34) в заключительном туре основного группового раунда чемпионата мира по гандболу в Египте.

По ходу игры шведы не реализовали лишь два своих броска по воротам россиян.

Это поражение не позволило России выйти в четвертьфинал турнира. Российская команда набрала 5 очков и заняла четвертое место в группе. В плей-офф чемпионата мира вышли Швеция и Египет.

Sweden clinch the second #Egypt2021 quarter-final berth from Group IV as they defeat @rushandball pic.twitter.com/bhFIzOfn1x