Российский гандболист Игропуло объявил о завершении карьеры, записав рэп-клип

Российский гандболист Игропуло объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Он опубликовал на своем канале в YouTube видеоклип, где в образе человека с ограниченными физическими возможностями в стиле рэп рассказал о прошедшей карьере.

«Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но мое здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря о том, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть!» — подписал видео спортсмен.

Игропуло четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал чемпионат Испании, а также в 2011 году вместе с командой победил в Лиге чемпионов. Последним его клубом стала польская «Висла».

Напомним, ранее о завершении карьеры сообщил экс-капитан «Ак Барса» Александр Свитов.