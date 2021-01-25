СМИ: Мария Максакова вернулась в Россию

Фото: скриншот

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова тайно вернулась в Россию после того, как сбежала в Киев в 2017 году. Она летела в Москву через Стамбул, подчеркивает телеканал НТВ.

«Я приняла единственное возможное для себя решение», — сказала Максакова в интервью телеканалу.

Напомним, Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков, также депутат Госдумы, сбежали из Москвы в Киев в начале 2017 года. Перед этим депутат КПРФ сделал ряд скандальных заявлений для украинских СМИ и стал фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате здания. В марте 2017 года Вороненков был убит.