Сын Салавата прошел в четвертый этап Winter Canyon Cup Endurance

Певец Салават Фатхутдинов похвастался успехами своего сына Рустама. Он занял третье место на третьем этапе гонок Winter Canyon Cup Endurance.

«На следующей неделе в Усадах пройдет четвертый этап. Приходите. Вы не пожалеете», — написал артист.

Рустам Фатхутдинов в паре с Ильнаром Залялиевым завоевал «бронзу». Третий этап гонок прошел на трассе Kazan Ring. На втором этапе они оказались победителями.