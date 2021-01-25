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Сын Салавата прошел в четвертый этап Winter Canyon Cup Endurance

04:32, 25.01.2021
Сын Салавата прошел в четвертый этап Winter Canyon Cup Endurance
Фото: raf-rcrs.ru

Певец Салават Фатхутдинов похвастался успехами своего сына Рустама. Он занял третье место на третьем этапе гонок Winter Canyon Cup Endurance.

«На следующей неделе в Усадах пройдет четвертый этап. Приходите. Вы не пожалеете», — написал артист.

Рустам Фатхутдинов в паре с Ильнаром Залялиевым завоевал «бронзу». Третий этап гонок прошел на трассе Kazan Ring. На втором этапе они оказались победителями.

СпортОбщество Татарстан
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