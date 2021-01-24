«Рубин» в контрольном матче обыграл «Сочи», Хвича забил два гола

«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» (3:2) в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Турции.

Сочинцы первыми открыли счет на 6-й минуте игры. Казанцы отыгрались усилиями Кварацхелии, который умело обыграл вратаря после выхода один на один.

Накрыл Квара Цаллагова, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота — 1:1. pic.twitter.com/J00XzF0tmv — «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2021

В середине тайма футболисты «Сочи» вновь вышли вперед. Ошибкой вратаря казанцев Медведева воспользовался Заболотный.

После перерыва Слуцкий сделал несколько замен, но счет сравнял Кварацхелия точным ударом с пенальти. Победу казанцам принес Игнатьев, который замкнул прострел Зотова.

Отличный прострел Зотова и замыкание Игнатьева pic.twitter.com/IhtaDy0FBM — «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2021

До конца матча форвард «Сочи» Барсов мог забить с пенальти, но послал мяч выше ворот.

Это вторая победа «Рубина» на первом тренировочном сборе в Турции. Ранее казанцы крупно обыграли сербский «Партизан» (5:2).