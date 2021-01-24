«Рубин» в контрольном матче обыграл «Сочи», Хвича забил два гола
«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» (3:2) в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Турции.
Сочинцы первыми открыли счет на 6-й минуте игры. Казанцы отыгрались усилиями Кварацхелии, который умело обыграл вратаря после выхода один на один.
Накрыл Квара Цаллагова, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота — 1:1. pic.twitter.com/J00XzF0tmv— «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2021
В середине тайма футболисты «Сочи» вновь вышли вперед. Ошибкой вратаря казанцев Медведева воспользовался Заболотный.
После перерыва Слуцкий сделал несколько замен, но счет сравнял Кварацхелия точным ударом с пенальти. Победу казанцам принес Игнатьев, который замкнул прострел Зотова.
Отличный прострел Зотова и замыкание Игнатьева pic.twitter.com/IhtaDy0FBM— «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2021
До конца матча форвард «Сочи» Барсов мог забить с пенальти, но послал мяч выше ворот.
Это вторая победа «Рубина» на первом тренировочном сборе в Турции. Ранее казанцы крупно обыграли сербский «Партизан» (5:2).СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым