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«Рубин» в контрольном матче обыграл «Сочи», Хвича забил два гола

13:54, 24.01.2021
«Рубин» в контрольном матче обыграл «Сочи», Хвича забил два гола
Фото: vk.com/pfcsochi

«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» (3:2) в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Турции.

Сочинцы первыми открыли счет на 6-й минуте игры. Казанцы отыгрались усилиями Кварацхелии, который умело обыграл вратаря после выхода один на один.

В середине тайма футболисты «Сочи» вновь вышли вперед. Ошибкой вратаря казанцев Медведева воспользовался Заболотный.

После перерыва Слуцкий сделал несколько замен, но счет сравнял Кварацхелия точным ударом с пенальти. Победу казанцам принес Игнатьев, который замкнул прострел Зотова.

До конца матча форвард «Сочи» Барсов мог забить с пенальти, но послал мяч выше ворот.

Это вторая победа «Рубина» на первом тренировочном сборе в Турции. Ранее казанцы крупно обыграли сербский «Партизан» (5:2).

СпортФутбол
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