СМИ сообщили о собранных Байденом рекордных $145 млн из анонимных источников

Фото: Michael Stokes / flickr.com

Журналисты выяснили, что предвыборный штаб Джозефа Байдена смог собрать из анонимных источников $145 млн. Это рекордная сумма по объему привлеченных денег от неназванных лиц.

В общей сложности в предвыборную кампанию Байдена было вложено около $1,5 млрд, пишет Bloomberg.

Фото: earth.org

Агентство обращает внимание, что Демократическая партия, которую представляет Байден, регулярно выступает против анонимных переводов на выборы. Звучали даже предложения запретить подобную практику.

Предыдущий президент США Дональд Трамп, который добивался переизбрания на второй срок, но потерпел поражение, получил из анонимных источников на проведение кампании около $28,4 млн.