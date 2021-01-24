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Специалисты нашли у мусинской «Новой нефтехимии» акции ЗК «Лидер» на 765,2 млн рублей

02:34, 24.01.2021
Специалисты нашли у мусинской «Новой нефтехимии» акции ЗК «Лидер» на 765,2 млн рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Новая нефтехимия» опубликовал отчет о дополнительной инвентаризации имущества. Согласно документу, в собственности компании находится более 10 млн акций «Земельной корпорации «Лидер».

Их балансовая стоимость оценивается в 765,2 млн рублей, следует из отчета, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Ранее «Реальное время» писало, что ЗК «Лидер» является земельным банком «Татфондбанка». Только треть активов компании оценивалась в 1,2 млрд рублей.

Бизнес Татарстан
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