Специалисты нашли у мусинской «Новой нефтехимии» акции ЗК «Лидер» на 765,2 млн рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Новая нефтехимия» опубликовал отчет о дополнительной инвентаризации имущества. Согласно документу, в собственности компании находится более 10 млн акций «Земельной корпорации «Лидер».
Их балансовая стоимость оценивается в 765,2 млн рублей, следует из отчета, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Ранее «Реальное время» писало, что ЗК «Лидер» является земельным банком «Татфондбанка». Только треть активов компании оценивалась в 1,2 млрд рублей.Бизнес Татарстан
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