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Сегодня в Татарстане потеплеет до 3 градусов

06:29, 24.01.2021
Сегодня в Татарстане потеплеет до 3 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 24 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью местами прогнозируется снег, мокрый снег, морось, слабая метель.

В отдельных районах республики гололед и туман, на дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Казани — от -1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до 0°С.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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