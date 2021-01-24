Сегодня в Татарстане потеплеет до 3 градусов
В воскресенье, 24 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью местами прогнозируется снег, мокрый снег, морось, слабая метель.
В отдельных районах республики гололед и туман, на дорогах сильная гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Казани — от -1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до 0°С.
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