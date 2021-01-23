В МЧС предупредили татарстанцев о сильной гололедице и тумане

Фото: Олег Тихонов

Татарстанский Гидрометцентр прогнозирует туман гололед и сильную гололедицу на дорогах, предупредили в республиканском главке МЧС.

Эти метеорологические явления ожидаются на территории РТ с 18.00 23 января и до 18.00 24 января, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Ранее в прогнозе на пять дней синоптики уже сообщали, что в воскресенье в Татарстане значительно потеплеет.