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В МЧС предупредили татарстанцев о сильной гололедице и тумане

13:34, 23.01.2021
В МЧС предупредили татарстанцев о сильной гололедице и тумане
Фото: Олег Тихонов

Татарстанский Гидрометцентр прогнозирует туман гололед и сильную гололедицу на дорогах, предупредили в республиканском главке МЧС.

Эти метеорологические явления ожидаются на территории РТ с 18.00 23 января и до 18.00 24 января, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Ранее в прогнозе на пять дней синоптики уже сообщали, что в воскресенье в Татарстане значительно потеплеет.

Общество Татарстан
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