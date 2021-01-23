Житель США выиграл в лотерею $1 млрд

В США житель штата Мичиган выиграл в лотерею Mega Millions $1 млрд. Этот выигрыш стал вторым по величине в истории лотереи.

«Номинальный джекпот в размере $1 млрд ($739,6 млн наличными) достается счастливому обладателю билета в Мичигане. Это был единственный билет, который угадал все шесть номеров, выпавших 22 января», — говорится в сообщении на сайте лотереи.

В истории США размер призовых стал третьим за всю историю страны. В 2018 году в штате Южная Каролина был продан выигрышный билет этой же лотереи на сумму $1,5 млрд. В 2016-ом такую же сумму выиграл скейтер из Калифорнии.