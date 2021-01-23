Главный токсиколог Минздрава Татарстана рассказала о самых необычных случаях отравления в новогодние праздники

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Главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина рассказала, что за время новогодних праздников около 40 пациентов с отравлениями поступили в казанскую горбольницу №7.

Она также подробно описала самые необычные случаи, произошедшие в начале года, для проекта «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина.

Так, одна из пациенток поступила в токсикологическое отделение с отравлением медным купоросом. Позже выяснилось, что внук женщины занимался гальванопластикой и хранил химикат в бутылке из-под «Пепси». Во время новогодних праздников пострадавшая сделала из этой бутылки небольшой глоток.

Еще одна пациентка была убеждена, что на индонезийском пляже «подцепила» паразитов. Пытаясь вылечить себя, она ввела в вену ветеринарный препарат, предназначенный для собак.

Напомним, накануне Алия Насибуллина сообщила на пресс-конференции о выросшем количестве алкогольных отравлений.