В прошлом году в двух районах Казани реконструировали 19 объектов культурного наследия

В 2020 году в Вахитовском и Приволжском районах реконструировали 19 зданий — объектов культурного наследия, еще в 10 зданиях работы продолжаются. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Также в прошлом году в двух районах капитально отремонтировали 22 многоквартирных дома, благоустроили 56 объектов по программе «Наш двор», построили 2 детсада, обновили 41 школу.

Фото: kzn.ru

В 2021 году в программу капремонта включено еще 32 многоквартирных дома, рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов.

В прошлом году в этих двух районах обновили 12 дорог на сумму 163 млн рублей, в поселках отремонтировали 9 дорог и еще 10 включили в программу ремонта на текущий год.

Ранее «Татинвестгражданпроект» объявил о проведении творческого конкурса на лучшую архитектурную концепцию интерьеров общественных зон второй линии метрополитена Казани. Вторая линия метро включит в себя 12 станций и 11 перегонов длиной 19,98 километра. Первый участок протяженностью 5,75 км пройдет в Приволжском и Советском районах Казани.



Татьяна Леухина