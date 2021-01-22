В Казани пройдет конкурс на лучший дизайн второй линии метрополитена

«Татинвестгражданпроект» проведет творческий конкурс на лучшую архитектурную концепцию интерьеров общественных зон второй линии метрополитена Казани. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение, сообщается на сайте ГУП.

Прием заявок на участие стартует 25 января, заявку необходимо будет отправить на адрес электронной почты: metro-tigp@mail.ru.

Вторая линия метро включит в себя 12 станций и 11 перегонов длиной 19,98 километра. Проектировщиком данных объектов выступает «Татинвестгражданпроект». Первый участок протяженностью 5,75 км пройдет в Приволжском и Советском районах Казани. На отрезке планируется построить четыре станции метро.