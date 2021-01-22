В Татарстане усилят контроль над опасными болезнями сельскохозяйственных животных — видео

Фото: скриншот

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров поручил органам государственной ветеринарной службы и Управлению Россельхознадзора по РТ усилить контроль над эпизоотическим благополучием по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Итоги 2020 года показали, что угроза заноса и распространения опасных для животных заболеваний на территорию республики — одна из актуальных и важных проблем у аграриев и фермеров. Ветуправление и Россельхознадзор делает все возможное по недопущению и распространению возбудителей заразных болезней животных в Татарстане.

Но при этом огромный экономический ущерб понесен АПК в результате возникновения гриппа птиц. Кроме того, на сегодняшний день в Татарстане распространяется вирус африканской чумы свиней среди диких кабанов.

12 января кабмин Татарстана постановил произвести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в связи со вспышкой африканской чумы свиней на некоторых территориях республики.



Татьяна Леухина