В этом году планируют завершить реконструкцию второй очереди аэропорта «Бегишево»

В 2021 году планируют завершить реконструкцию второй очереди аэропорта «Бегишево». Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса Татарстана.

Реконструкция второй очереди включает в себя замену ограждения аэропорта по периметру, оснащение его техническими средствами охраны, строительство патрульной дороги.

Артем Рябов (архив)

Также в этом году должна быть завершена разработка проектно-сметной документации по реконструкции взлетно-посадочной полосы «Бегишево» за счет средств республиканского бюджета.



Ранее сообщалось, что в 2020 году аэропорты Татарстана обслужили 2 млн 644 тыс. пассажиров. Это на 38,5% меньше, чем в 2019 году.



Ольга Плешкова