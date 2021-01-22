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В этом году планируют завершить реконструкцию второй очереди аэропорта «Бегишево»

19:35, 22.01.2021
В этом году планируют завершить реконструкцию второй очереди аэропорта «Бегишево»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году планируют завершить реконструкцию второй очереди аэропорта «Бегишево». Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса Татарстана.

Реконструкция второй очереди включает в себя замену ограждения аэропорта по периметру, оснащение его техническими средствами охраны, строительство патрульной дороги.

Артем Рябов (архив)

Также в этом году должна быть завершена разработка проектно-сметной документации по реконструкции взлетно-посадочной полосы «Бегишево» за счет средств республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2020 году аэропорты Татарстана обслужили 2 млн 644 тыс. пассажиров. Это на 38,5% меньше, чем в 2019 году.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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