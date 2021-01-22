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Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

16:59, 22.01.2021
Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону
Фото: twitter.com/russianbiathlon

На проходящем в итальянском Антхольце этапе Кубка мира по биатлону завершилась индивидуальная гонка у мужчин.

Первое место занял российский биатлонист Александр Логинов. Он не допустил ни одного промаха и проехал гонку за 48:41,8 минуты.

Второе и третье место заняли норвежец Стурла Холм Легрейд и итальянец Лукас Хофер.

Напомним, ранее стало известно о дисквалификации российской биатлонистки за применение допинга.

Спорт
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