Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

На проходящем в итальянском Антхольце этапе Кубка мира по биатлону завершилась индивидуальная гонка у мужчин.

Первое место занял российский биатлонист Александр Логинов. Он не допустил ни одного промаха и проехал гонку за 48:41,8 минуты.

Второе и третье место заняли норвежец Стурла Холм Легрейд и итальянец Лукас Хофер.

All 20 targets go down for Alexander Loginov — but he breaks a pole leaving the shooting range. #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd