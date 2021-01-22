Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону
На проходящем в итальянском Антхольце этапе Кубка мира по биатлону завершилась индивидуальная гонка у мужчин.
Первое место занял российский биатлонист Александр Логинов. Он не допустил ни одного промаха и проехал гонку за 48:41,8 минуты.
Второе и третье место заняли норвежец Стурла Холм Легрейд и итальянец Лукас Хофер.
All 20 targets go down for Alexander Loginov — but he breaks a pole leaving the shooting range. #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd— IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021
Напомним, ранее стало известно о дисквалификации российской биатлонистки за применение допинга.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым