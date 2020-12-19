В РПЦ поддержали идею создания государственного алиментного фонда

В РПЦ поддержали идею создания государственного алиментного фонда, из которого направлялись бы деньги матерям, оставшимся без поддержки отцов. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В 2020 году в России начали обсуждать идею создания государственного алиментного фонда, который поддерживал бы матерей-одиночек, не получающих поддержки от отцов.

«Если наше государство возьмет на себя хотя бы часть ответственности за те семьи, которые остались без кормильца, за тех детей, которые остались без отцов, за тех матерей, которые стали одинокими, это можно только приветствовать», — сказал Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит считает, что решения судей, санкций и дисциплинарные меры не всегда могут призвать отцов к выплате алиментов: либо находятся лазейки в законодательстве, либо отцы и вовсе уезжают за границу.



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Ольга Плешкова