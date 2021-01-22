Голливуд — не Америка: пять лучших фильмов Джима Джармуша

22 января исполнилось 68 лет одному из самых ярких представителей американского независимого кино — режиссеру Джиму Джармушу. Любителям Джармуша о нем и так известно многое, а вот для незнакомых с творчеством режиссера людей и для тех, кто привык к стереотипу о том, что «голливудские фильмы глупые», «Реальное время» подготовило обзор пяти самых известных фильмов Джармуша.

Кофе и сигареты

Фильм, название которого стало символизировать своего рода элемент культуры богемы (или андеграунда — зависит от восприятия) — «Кофе и сигареты». Полнометражная версия фильма была выпущена относительно недавно — в 2003 году. Но вообще-то это — сборник из 11 короткометражных черно-белых фильмов Джармуша. Весь цикл снимался в течение 17 лет — с 1986 года. Фильм — можно сказать, философский (как и большинство фильмов режиссера). В нем любимые актеры и музыканты Джармуша ведут диалоги за, собственно, кофе и сигаретой. Среди этих людей — актеры Роберто Бениньи, Стив Бушеми, Кейт Бланшетт, Билл Мюррей, музыканты Игги Поп и Том Уэйтс.

Ночь на Земле

Формат нескольких отдельных историй вообще нравится Джармушу. Один из самых известных ранних фильмов режиссера — «Ночь на Земле», вышедший в 1991 году. В фильме показываются диалоги и действия, которые происходят между пассажирами и водителями такси в разных городах. Действие пяти частей происходит в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Саундтрек написан Томом Уэйтсом, в ролях — в том числе, Вайнона Райдер, Джанкарло Эспозито, Роберто Бениньи.

Фото: скриншот / youtube.com

Мертвец

Самый известный из относительно ранних фильмов режиссера — «Мертвец». В фильме рассказывается мистическая история о путешествии бухгалтера по Дикому Западу, которого по американским дебрям ведет индеец. Действие происходит в XIX веке. Главную роль в фильме исполнил тогда еще 32-летний Джонни Депп — фильм вышел в 1995 году. Помимо него, в «Мертвеце» сыграли Криспин Гловер, Игги Поп и Билли Боб Торнтон. Фильм, правда, провалился в прокате, во-многом — благодаря слабому продвижению со стороны дистрибьютора: он собрал всего 1 миллион долларов при бюджете в 9 миллионов долларов.

Выживут только любовники

Судя по рейтингам — самый известный фильм Джармуша — выпущенный в 2013 году «Выживут только любовники». Сам режиссер описывает фильм как «криптовампирскую любовную историю». В главных ролях фильма о двух влюбленных вампирах, предпочитающих не убивать людей, а покупать кровь (и о том, как нелегко им стало следовать своим принципам при выходе из «зоны комфорта») — Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Миа Васиковска, Антон Ельчин и Джон Херт. Кстати, саундтрек к фильму — в том числе, треки рок-группы SQÜRL, в которой сам Джармуш выступает одним из основателей. Кассового успеха, несмотря на популярность, не снискал и этот фильм — при бюджете в 7 миллионов долларов сборы составили 7,6 миллионов.

Фото: скриншот /youtube.com

Патерсон

Один из самых поздних хорошо принятых фильмов режиссера — «Патерсон» 2016 года. В фильме показывается жизнь водителя автобуса по имени Патерсон, живущего в городе Патерсон в штате Нью-Джерси и пишущего стихи. В фильме нет четкого сюжета, особых событий не происходит (несмотря на это, Патерсон умеет находить вдохновение в окружающих мелочах), едва ли тут можно найти и как таковую развязку, но смотреть его очень приятно. Главную роль — Патерсона — сыграл Адам Драйвер, на тот момент известный в основном по ролям в сериале «Девочки» и фильме «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн, еще до появления во франшизе «Звездные войны». Кстати, Драйвер сыграл и в следующем фильме Джармуша — «Мертвые не умирают», получившем не очень хорошую критику. Вторая главная роль в фильме — у иранской актрисы Гольшифте Фарахани. Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а Адам Драйвер получил премию «Лучший актер» Ассоциаций кинокритиков Лос-Анджелеса и Торонто.

Максим Матвеев