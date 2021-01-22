Среди приоритетных задач прокуратуры Татарстана назвали противодействие коррупции
Прокуратура Татарстана поставила перед собой приоритетную задачу недопущения и регулирования конфликта интересов как наиболее действенный механизм профилактики коррупционных рисков. Поставленную задачу озвучили на итоговой коллегии ведомства.
На мероприятии отметили, что в рамках национальных проектов каждый выделенный рубль должен дойти до цели. Хищение бюджетных средств либо их нецелевое использование серьезно мешает дальнейшему планомерному развитию республики.
Ранее Татарстан отметили в числе регионов, где практически нет коррупции.
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