Выживший при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане находился в отдалении от ЧП

Фото: прокуратура РТ

При взрыве на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево Сармановского района Татарстана погибли двое рабочих 49 и 47 лет. Пострадавший рабочий ООО «РНК» 47 лет находится в БСМП Набережных Челнов. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.



В ведомстве пояснили, что в момент взрыва два человека работали с емкостью. Третий, выживший, занимался другой работой и находился в отдалении от места ЧП.

Фото: прокуратура РТ

Причина происшествия пока выясняется.

Напомним, что в Татарстане по факту ЧП в селе Большое Нуркеево Сармановского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).



Ольга Плешкова