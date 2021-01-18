В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о смерти учительницы после прививки от коронавируса

Минздрав Татарстана категорически отрицает связь между вакцинацией учительницы музыкальной школы в Арске и ее смертью. В министерстве назвали эти сообщения фейком.

Причиной смерти женщины стали «обострения текущего заболевания», утверждают в Минздраве РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях появились сообщения о смерти учительницы. Якобы через два дня после прививки женщина скончалась, а ее муж попал в больницу. Однако, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ, супруг умершей жительницы Арска вообще не прививался вакциной от COVID-19.