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В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о смерти учительницы после прививки от коронавируса

15:59, 18.01.2021 1
В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о смерти учительницы после прививки от коронавируса
Фото: mos.ru

Минздрав Татарстана категорически отрицает связь между вакцинацией учительницы музыкальной школы в Арске и ее смертью. В министерстве назвали эти сообщения фейком.

Причиной смерти женщины стали «обострения текущего заболевания», утверждают в Минздраве РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях появились сообщения о смерти учительницы. Якобы через два дня после прививки женщина скончалась, а ее муж попал в больницу. Однако, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ, супруг умершей жительницы Арска вообще не прививался вакциной от COVID-19.

ОбществоМедицинаВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:04
    От правительства татарии правды никогда не узнаешь...уже проходили..
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