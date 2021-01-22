В Татарстане выявлено 94 подростка-приверженца АУЕ

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам 2020 года на полицейском учете в качестве приверженцев криминальной идеологии АУЕ состояли 94 несовершеннолетних. Еще 84 человека попали на учет за причастность к действия ОПГ. Об этом сегодня сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков на итоговой коллегии ведомства, передает с заседания журналист «Реального времени».

Нафиков призвал подчиненных заняться проблемами детей. «Они — наше будущее! Мы обязаны дать им возможность жить и расти вне криминала!», — отметил он.

Напомним, Верховный суд России официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») в августе 2020 года. Подробнее в материале «Реального времени»

