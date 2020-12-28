В Казани цены на вторичное жилье за год выросли на 12,4%

За 2020 год цены на вторичное жилье в Казани выросли на 12,4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН. За месяц стоимость этой категории недвижимости возросла на 3,4%.

На сегодняшний день средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Казани составляет 90,5 тыс. рублей (в ноябре 2020 года — 87,5 тыс.рублей/кв.метр). Для сравнения, в декабре 2019 года эта цена была на десять тысяч ниже — 80,5 тыс. рублей.

Среди российских городов-миллионников Казань по росту цен на вторичное жилье опережают лишь Москва и Санкт-Петербург. Так, цены на «вторичку» в столице на год выросли на 12,6% (с 210,4 до 237 тыс. рублей за квадратный метр), в Санкт-Петербурге — на 13% (с 123,2 до 139,2 тыс. рублей за квадратный метр).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом по России стоимость вторичного жилья за год увеличилась на 10,3%. Средняя стоимость «вторички» на рынке недвижимости в городах-миллионниках в декабре составила 82,2 тыс. рублей за 1 кв. метр.

В декабре эксперты обратили внимание, что на рынке вторичной недвижимости в Казани на 50% вырос спрос на квартиры площадью меньше 30 кв. метров. В среднем цена такой «шуваловки» в столице Татарстана в ноябре 2020 года составила 1,7 млн рублей.





Татьяна Демина