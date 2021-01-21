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«Ак Барс» по буллитам проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ

21:47, 21.01.2021
«Ак Барс» по буллитам проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» по буллитам проиграл ярославскому «Локомотиву» (3:4б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет был открыт после комбинации казанцев и точного броска Тихонова. Во втором периоде «Локомотив» сравнял, но Кормье вновь вывел хозяев вперед. Еще до перерыва Ильенко восстановил равенство на табло казанской арены.

В заключительной двадцатиминутке Доус забросил третью шайбу «Ак Барса» в матче. В самом конце третьего периода гости сняли вратаря, чтобы отыграться в счете. За 50 секунд до финальной сирены экс-игрок «Ак Барса» Ткачев перевел игру в овертайм.

В дополнительное время ни одной из команд не удалось реализовать свои моменты. В серии послематчевых буллитов точнее оказались гости. Решающий гол на счету Аверина.

«Ак Барс» — «Локомотив» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 — Тихонов (Доус, Мерфи, 8:20);
1:1 — Каюмов (Ландер, Пулккинен, 21:46);
1:2 — Ильенко (Мисюль, Алексеев, 26:45);
2:2 — (Песонен, Педан, 27:39);
3:2 — (Кормье, Тихонов, 56:21);
3:3 — Ткачев (Петерссон, Коршков, 59:10);
3:4 — Аверин (решающий буллит, 65:00).

СпортХоккей
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