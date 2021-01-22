В Татарстане оштрафовали московскую компанию-производителя газов за непредоставление данных

Прикамское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ назначило административный штраф в размере 30 тысяч рублей московской компании, которая работает в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Компания занимается производством технических газов. При этом юрлицо не предоставило заявку для постановки на государственный учет объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Фото: realnoevremya.ru

За нарушение шестимесячного срока с даты ввода объекта в эксплуатацию предприятие привлекли к административной ответственности по ст.8.46 КоАП РФ (Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений).

Ранее в селе Званка Пестречинского района РТ Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения при строительстве и эксплуатации артезианских скважин.



Татьяна Леухина