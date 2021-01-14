В Татарстане выявили нарушения при строительстве и эксплуатации артезианских скважин

В села Званка Пестречинского района РТ Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения при строительстве и эксплуатации артезианских скважин. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На основе изучения проб воды установлено, что в двух из трех установленных скважинах вода не соответствуют сантребованиям по показателям — запах, привкус, мутность, общая жесткость, сульфаты и общая минерализация (сухой остаток).

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в адрес гендиректора Главного управления инженерных сетей РТ.

В конце декабря 2020 года в Минэкологии РТ сообщили, что качество сбрасываемых вод в республике соответствует нормативам только в Атнинском и Ютазинском районах.



Татьяна Демина