В некоторых школах Татарстана появятся уроки футбола

В Татарстане введут уроки футбола. Предполагается, что они будут проводиться вместо третьего занятия физкультурой. В Казани новую дисциплину пока ввели только в двух школах: гимназии №183 и лицее №177.

При этом в Минобрнауки РТ подчеркнули, что уроки футбола не будут вводиться повсеместно. К проекту привлекут лишь те учебные заведения, в которых есть необходимые материально-технические и кадровые возможности. Также будет учитываться состояние здоровья учеников в классах. Просто так школьников не отправят играть в футбол, передает пресс-служба ведомства.

В декабре глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин в ходе онлайн-конференции отвечал, будут ли вводить в Татарстане уроки полового воспитания.



Татьяна Леухина