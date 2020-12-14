Министр образования Татарстана: «Уроки полового воспитания всегда были актуальными»

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин в ходе онлайн-конференции заявил, что уроками полового воспитания детей должны заниматься прежде всего родители.



«Уроки полового воспитания всегда были актуальными. Но скажу таким образом: уроки полового воспитания прежде всего должны вести родители. Каждый родитель знает своего ребенка. Поэтому больше должно быть общения с детьми на эту тему», — выразил свою точку зрения Хадиуллин.

Он также обратил внимание, что существует «огромное количество воспитаний» и, если вычленять их по отдельным направлениям, «у нас не хватит уроков».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

«Поэтому отвечу так: давайте все вместе заниматься воспитанием детей. И в этом вопросе мы должны уделять внимание и и половому воспитанию детей. А для того, чтобы он было на хорошем уровне, я бы предложил телевидению и средствам массовой информации показывать более, скажем, интересные передачи. Они у нас есть для нашей молодежи, для наших детей», — заключил Хадиуллин.

Напомним, что, по данным опроса ВЦИОМ в 2018 году, появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян. Полностью поддерживают инициативу 21% россиян.

