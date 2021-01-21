В Казани полиция задержала блогера Жукмана

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани полиция задержала блогера Дамира Манжукова (Жукмана). Об этом сообщили активисты в соцсетях.

Инцидент произошел в Советском районном суде Казани. По данным пользователей, поводом для задержания стало «неправильное ношение маски». Блогера задержали по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Татарстану подало иск о защите деловой репутации к блогеру Дамиру Манжукову за «некорректное поведение».



Ольга Плешкова