В Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали подачу иска к блогеру Жукману

Управление Роспотребнадзора по Татарстану подало иск о защите деловой репутации к блогеру Дамиру Манжукову, известного как Жукман, «поскольку такое поведение мало сказать некорректно». Об этом сообщила замруководителя ведомства Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени»:

«Боле того, за его присутствие в общественном месте без маски, когда она заявился к нам у управление и пытался задать какие-то вопросы такого не совсем корректного свойства, мы также составили на него протокол, и суд принял решение о привлечении его к ответственности на 7,5 тысяч рублей».

Авдонина отметила, что иск о защите деловой репутации находится в суде на рассмотрении и выразила уверенность, что он будет решен в пользу Роспотребнадзора.

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Информация об иске появилась вчера на странице организации «Юристы Татарстана» во «ВКонтакте».