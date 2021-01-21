Специалисты назвали преувеличением сообщения о рейдах жилинспекций по незаконным перепланировкам квартир

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты назвали преувеличением сообщения о массовых рейдах по квартирам россиян в поисках незаконных перепланировок. Жилинспекциям не хватит сотрудников, чтобы проводить крупные проверки.

«Наверное, это слишком громкие сообщения, поскольку проверки проводятся сотрудниками жилищных инспекций, временные возможности которых, естественно, ограничены. Опасения, что сотрудники придут в каждую квартиру, на настоящий момент преждевременны», — приводит «РИА Новости» слова адвоката Ильи Прокофьева.

Фото: realnoevremya.ru

Он добавил, что подобные проверки не проходят внезапно. Жилищная инспекция обязана заранее уведомлять жильцов.

Адвокат Андрей Саунин, в свою очередь, напоминает, что штраф за незаконную перепланировку для граждан составит от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что во второй половине 2020 года Госжилинспекция Татарстана не проверяла, соблюдают ли организации ограничения по повышению платы за коммунальные услуги, из-за коронавируса и отсутствия заявок.

