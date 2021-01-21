В Казани прокурор просит посадить экс-гвардейца за изнасилование секс-работницы

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Приволжском райсуде Казани начались прения по уголовному делу об изнасиловании работницы «сферы досуга». Гособвинитель запросил для бывшего сотрудника Росгвардии Тимербулата Шагимуллина 9,5 года колонии, для Нияза Хисматова — на полгода меньше. Об этом «Реальному времени» сообщили адвокаты потерпевшей Рушана Камалова и Диана Файзуллина.



Обоих фигурантов обвиняют в изнасиловании, вымогательстве, краже и грабеже. Хисматов вину признал частично, Шагимуллин причастность к преступлению отрицает. Согласно ответу Росгвардии на адвокатский запрос, обвиняемый уволился со службы еще до преступления.

Потерпевшая не скрывает, что оказывала в своей квартире секс-услуги. Однако к случившемуся оказалась не готова. С ее слов, 12 октября 2019 года один из фигурантов зашел в квартиру, надел на нее наручники и стал угрожать задержанием. Затем уже вдвоем с приятелем они предложили взять ее под свое «покровительство», требуя взамен 20 тысяч рублей. После отказа стали угрожать избиением и получили пароль от онлайн-банка потерпевшей, после чего перевели на свой счет 20 тысяч рублей. Но не ушли, а потребовали интимной близости, рассказала на следствии потерпевшая. Со слов женщины, новый отказ не остановил мужчин, они взяли ее силой.

Расследованием этого дела занимался Следственный комитет. По данным адвокатов потерпевшей, Шагимуллин в свое время был не простым гвардейцем, ему поручали охрану высших должностных лиц.

На следующем заседании в прениях выступит сторона защиты.