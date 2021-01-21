Молодоженам Татарстана предложат испытать удачу в лотерее

В Татарстане среди молодоженов пройдет лотерея, в которой можно выиграть 100 тысяч рублей. Инициатива НКО «Под крылом семьи» по укреплению института семьи и поддержанная республиканским Управлением ЗАГС была озвучена на итоговой коллегии ведомства.

Как сообщила глава Управления Гульшат Нигматуллина, при регистрации брака всем молодоженам будет вручаться лотерейный билет, и если в этих семьях в течение 12 месяцев после регистрации родится ребенок, то они получат возможность выиграть денежный сертификат. Победителей будет определять независимая общественная комиссия в каждом муниципальном образовании республики.

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Татарстане сократилось число разводов.