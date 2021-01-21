За 2020 год в Татарстане сократилось число разводов

Количество разводов в РТ на 1 тысячу человек составляет 9,9%. Это один из самых высоких показателей в ПФО. Так, в Оренбургской области он равен 4,2%, а в целом по стране составляет 3,8%. Эти данные озвучили на итоговой коллегии Управления ЗАГС по РТ.

В целом количество желающих расторгнуть брак за год сократилось почти на 15%.

В лидерах Татарстан и по уровню рождаемости, причем количество семей, где рождается второй и последующий ребенок, также растет — сегодня это 61%.

