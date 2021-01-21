Профессор КФУ награжден медалью «Бiрлiк»: до этого ее получали только два россиянина

Фото: Максим Платонов

Казахстанские власти наградили заведующего кафедрой международного и европейского права юридического факультета КФУ профессора Аделя Абдуллина Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» (Единство), сообщила пресс-служба КФУ.

Эта награда присуждена за укрепление дружественных отношений между Россией и Казахстаном и является аналогом российского ордена Дружбы народов. До этого первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоил этой наградой всего двух российских граждан.

«Я считаю, что этой наградой отмечена работа нашей кафедры, юридического факультета и всего Казанского университета в сфере укрепления сотрудничества между КФУ и вузами Казахстана», — сообщил Адель Абдуллин. С 2015 года кафедра международного и европейского права активно взаимодействует с ведущими вузами Казахстана, реализован целый ряд совместных проектов.

Медаль «Бірлік» учреждена Ассамблеей народа Казахстана по инициативе первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и является высшим знаком общественного признания казахстанских и иностранных граждан, организаций и предприятий за заслуги в укреплении единства и стабильности, социально-экономическое и общественное развитие Казахстана.

Луиза Игнатьева