Казанский психиатр раскритиковал решение оставить в ПНД интересовавшуюся «колумбайнерами» девочку из Красноярска
Адвокаты правозащитной группы «Агора» привлекли доктора медицинских наук Владимира Менделевича к делу о помещении в ПНД 14-летней жительницы Красноярска. Сегодня в Красноярске проходит суд, на котором решается, должна ли остаться школьница на принудительном лечении.
Доктор медицинских наук, проработавший в сфере психиатрии 40 лет, Владимир Менделевич не нашел признаков опасного расстройства у девочки. По его словам, в отчете врачей красноярского психоневрологического диспансера все утверждения построены на свидетельствах окружающих и носят теоретический характер.
«Не было выявлено и не описано никаких психотических симптомов, расстройств мышления, восприятия, эмоций, воли, сознания и самосознания. То есть в психическом статусе не приведен ни один из диагностических критериев психического или поведенческого расстройства», — приводит слова Менделевича основатель «Агоры» Павел Чиков.
Эксперт признал «необоснованными, неаргументированными и недоказанными выводы, отраженные в заявлении в суд» о принудительной госпитализации.
Напомним, перед 1 сентября в Красноярске местное управление ФСБ настояло на психиатрическом обследовании девятерых школьников, состоявших в пабликах о «шутингах». Самой освещенной журналистами стала ситуация с 14-летней девочки, родственники которой стали говорить об этом случае.Общество Татарстан
комментарии
Или они выплеснут свою огромную энергию в "революцию" или бандитизм.
Можно конечно ещё девиц морить различными диетами.
А вдруг они начнут нормально питаться?... - Тогда залповый выброс половых гормонов и энергии будет похож на атомный взрыв...
А так психиатр абсолютно прав - самая нормальная обычная девка, которая не знает куда девать избыток энергии.