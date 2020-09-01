Казанский психиатр раскритиковал решение оставить в ПНД интересовавшуюся «колумбайнерами» девочку из Красноярска

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Адвокаты правозащитной группы «Агора» привлекли доктора медицинских наук Владимира Менделевича к делу о помещении в ПНД 14-летней жительницы Красноярска. Сегодня в Красноярске проходит суд, на котором решается, должна ли остаться школьница на принудительном лечении.

Доктор медицинских наук, проработавший в сфере психиатрии 40 лет, Владимир Менделевич не нашел признаков опасного расстройства у девочки. По его словам, в отчете врачей красноярского психоневрологического диспансера все утверждения построены на свидетельствах окружающих и носят теоретический характер.

«Не было выявлено и не описано никаких психотических симптомов, расстройств мышления, восприятия, эмоций, воли, сознания и самосознания. То есть в психическом статусе не приведен ни один из диагностических критериев психического или поведенческого расстройства», — приводит слова Менделевича основатель «Агоры» Павел Чиков.

Эксперт признал «необоснованными, неаргументированными и недоказанными выводы, отраженные в заявлении в суд» о принудительной госпитализации.

Напомним, перед 1 сентября в Красноярске местное управление ФСБ настояло на психиатрическом обследовании девятерых школьников, состоявших в пабликах о «шутингах». Самой освещенной журналистами стала ситуация с 14-летней девочки, родственники которой стали говорить об этом случае.