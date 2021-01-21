В 2020 году в Татарстане построили и отремонтировали 3 816 объектов

Стройкомплекс республики не прекращал свою работу ни на один день, стройиндустрия занимает 8% в структуре экономики Татарстана, сообщил президент РТ Рустам Минниханов на коллегии Минстроя РТ.

В республике построили и отремонтировали 3 816 объектов: десять школ, 28 детсадов, семь лагерей, 50 ФАПов, 93 спортобъекта.

Программа «Наш двор» — огромный объем работы, который реализован благодаря нашему стройкомплексу, отметил Минниханов.

скриншот трансляции коллегии

В прошлом году ввели в эксплуатацию 204 спортсооружения в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» благодаря республиканскому бюджету. Выполнили план по капремонту объектов культурной сферы, сообщил президент Татарстана.

В 2021 году в Татарстане продолжат реализацию программ по капремонту и строительству. На 44 программы в бюджете предусмотрели 50 млрд рублей.

