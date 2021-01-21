В 2021 году в Татарстане реализуют 44 программы, направленные на повышение качества жизни граждан

Фото: скриншот трансляции коллегии

В текущем году в Татарстане продолжат реализацию программ, направленных на повышение качества жизни граждан. На 44 программы в бюджете предусмотрели 50 млрд рублей, сообщил президент республики Рустам Минниханов на коллегии Минстроя РТ.

Увеличение к 2030 году объема жилищного строительства в 3,5 млн кв. метров глава республики назвал амбициозной задачей. Для этого необходима покупательная способность граждан, для этого должны быть соответствующие доходы граждан, комплексная задача стоит, отметил Минниханов.

В 2020 году объем выполненных строительных работ в Татарстане составил 370 млрд рублей. За год было введено 2 млн 680 тысяч кв. метров жилья.