Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и TikTok пресечь призывы к протестам
Роскомнадзор направил руководствам социальных сетей «ВКонтакте» и TikTok требования о пресечении вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявления ведомства.
В ведомстве считают, что в этих соцсетях выявлены случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в участие в митингах.
В заявлении ведомства сказано, что существует необходимость в удалении информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия».
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