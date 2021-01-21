Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и TikTok пресечь призывы к протестам

Роскомнадзор направил руководствам социальных сетей «ВКонтакте» и TikTok требования о пресечении вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявления ведомства.



В ведомстве считают, что в этих соцсетях выявлены случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в участие в митингах.

В заявлении ведомства сказано, что существует необходимость в удалении информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия».



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Ранее аппарат президента Татарстана предлагал использовать TikTok для борьбы с коррупцией.