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Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и TikTok пресечь призывы к протестам

06:28, 21.01.2021
Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и TikTok пресечь призывы к протестам
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор направил руководствам социальных сетей «ВКонтакте» и TikTok требования о пресечении вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявления ведомства.

В ведомстве считают, что в этих соцсетях выявлены случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в участие в митингах.

В заявлении ведомства сказано, что существует необходимость в удалении информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия».

Фото: pixabay.com

Ранее аппарат президента Татарстана предлагал использовать TikTok для борьбы с коррупцией.

ОбществоТехнологии
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