Аппарат президента Татарстана предложил использовать TikTok для борьбы с коррупцией

На мероприятии, посвященном награждению победителей антикоррупционных конкурсов среди школьников, заместитель руководителя аппарата президента РТ Игорь Савельев предложил использовать социальную сеть TikTok в качестве инструмента борьбы с коррупцией.

«Есть популярный среди молодежи TikTok. Почему не делать запоминающиеся короткие видео, которые будет интересны детям и молодежи и будут более эффективно проникать в каждого?» — сообщил Савельев.



Савельев считает, что детей необходимо информировать о негативных последствиях коррупции, поскольку, познав это, они смогут эффективнее ей противодействовать в будущем, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке аналогичной TikTok соцсети с развивающим контентом для учеников российских школ. Разработка будет проводиться совместно с Mail.ru Group.