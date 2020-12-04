Аппарат президента Татарстана предложил использовать TikTok для борьбы с коррупцией
На мероприятии, посвященном награждению победителей антикоррупционных конкурсов среди школьников, заместитель руководителя аппарата президента РТ Игорь Савельев предложил использовать социальную сеть TikTok в качестве инструмента борьбы с коррупцией.
«Есть популярный среди молодежи TikTok. Почему не делать запоминающиеся короткие видео, которые будет интересны детям и молодежи и будут более эффективно проникать в каждого?» — сообщил Савельев.
Савельев считает, что детей необходимо информировать о негативных последствиях коррупции, поскольку, познав это, они смогут эффективнее ей противодействовать в будущем, пишет «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке аналогичной TikTok соцсети с развивающим контентом для учеников российских школ. Разработка будет проводиться совместно с Mail.ru Group.
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