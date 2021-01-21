В Татарстане оптовые цены на сахар и растительное масло не превышают 36 рублей за кг и 95 рублей за литр

Минсельхозпродовольствия Татарстана совместно с Минпромторгом республики ведет постоянный мониторинг ситуации с отпускными ценами сельхозпроизводителей и в торговых сетях. В республике оптовые цены на сахар и растительное масло у производителей не превышают 36 рублей за кг и 95 рублей за литр соответственно, а в торговых сетях — 46 и 110 рублей.

Во время заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что одна из важнейших задач — круглосуточный мониторинг цен на основные продовольственные товары. Правительство предприняло комплекс по стабилизации ситуации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Патрушев подчеркнул, что цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице, передает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.

Ранее Минсельхоз России призвал сдержать рост цен на яйца и макароны.

Татьяна Леухина