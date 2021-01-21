Ученые КФУ рассказали о зависимости между онлайн-активностью и профессиональным успехом

Ученые КФУ проанализировали свыше 80 тысяч профилей в социальных сетях, чтобы выявить связь между онлайн-активностью и профессиональным успехом. Вуз реализует проект «Нейросетевая психометрическая модель когнитивно-поведенческих предикторов жизненной активности личности на базе соцсетей». Исследованием руководит профессор кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования Леонид Попов.

Особенность исследования заключается в охвате и анализе профилей миллиона людей, с задействованием элементов искусственного интеллекта. Сейчас ученые завершили первый этап эксперимента. Предварительные результаты показали: чем выше активность в соцсетях, тем меньше человек успешен в профессиональной сфере.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты вуза разработали и апробировали информационно-аналитическую систему автоматизированного мониторинга персональных страниц пользователей социальных сетей — ИАС АМПУ . Программа выделяет персональные профили пользователей по заданным критериям профессиональной успешности, с использованием нейросетевых алгоритмов и методов Big Data.

Общий объем выборки составил 1 331 717 человек. После всех процедур фильтрации и поиска открытых профилей в соцсети исследовательский объем выборки был доведен до 81 800 испытуемых.

На основе информации с сайтов по поиску работы, ученые разработали систему должностей и карьерного роста. Модель включала в себя 28 профессиональных областей и 621 вид профессиональной деятельности.

Далее исследователи получили результаты исследования количественных характеристик профиля соискателей в соцсетях по когнитивно-поведенческим предикторам профессиональной успешности личности: «Друзья», «Подписчики», «Фотографии», «Видеозаписи», «Аудиозаписи», «Интересные страницы», «Степень заполнения страницы», «Посты», «Репосты», «Лайки».

Так, в среднем наибольшие количественные показатели данных метрик соответствуют представителям групп с низкой и средней профессиональной успешностью.

Например, анализ метрики персонального профиля «Аудиозаписи» показал, что самый популярный жанр среди наименее профессионально успешных — это русский рэп (он лидирует с большим отрывом). В топ-10 популярных жанров аудиозаписей среди наиболее профессионально успешных входят: иностранный и русский рок, альтернатива.



Страницы, на которые подписаны пользователи, также могут говорить об их успешности: чем она выше, тем меньше количество юмористических сообществ. Разработки подобного уровня в России ранее не проводились, говорится в сообщении пресс-службы КФУ.

Ранее Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге самых оптимистичных городов России. Столица Татарстана уступила только Краснодару, Москве и Томску.



Татьяна Леухина