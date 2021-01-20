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Казань вошла в топ-5 самых оптимистичных городов

16:57, 20.01.2021
Казань вошла в топ-5 самых оптимистичных городов
Фото: Максим Платонов (архив)

Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге самых оптимистичных городов России. Столица Татарстана уступила только Краснодару, Москве и Томску.

Пятерку лидеров замыкает Новосибирск, говорится в исследовании агентства Zoom Market. Три нижних строчки достались Саранску, Перми и Омску.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для составления рейтинга социологи провели опрос в 23 городах России по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2 760 респондентов. Им задавали следующие вопросы: в любой жизненной ситуации вы пытаетесь найти положительную сторону? Считаете ли вы, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт, знание или урок? В сложной жизненной ситуации вы часто жалуетесь на неудачное стечение обстоятельств? Вас больше заботит прошлое или будущее?

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров рассказал, что прошлое заботит больше будущего 54% респондентов. При этом лишь 18% опрошенных винят в своих неудачах обстоятельства.

АналитикаОбщество Татарстан
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