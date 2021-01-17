В понедельник в Татарстан вернутся 30-градусные морозы

Вначале следующей недели в Татарстан вернутся 30-градусные морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, 18 января в республике будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -23..-28˚, про прояснениях до -33˚. Днем температура воздуха составит -18..-23˚. На дорогах гололедица.

Во вторник, 19 января, ночью температуры воздуха составят -20..-25˚, на севере Татарстана -22..-27˚. Днем морозя составят -15..-20˚. На дорогах гололедица.

Ольга Плешкова