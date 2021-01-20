Умер известный казанский историк Булат Султанбеков

Сегодня умер известный казанский историк Булат Султанбеков. Ему было 92 года. Об этом сообщил кандидат исторических наук Булат Хамидуллин на своей странице в Facebook.

Булат Султанбеков родился 18 ноября 1928 года в Казани. В 1950 году он окончил исторический факультет Казанского государственного педагогического института.



Работал учителем, преподавал общественные науки в нескольких вузах республики. До выхода на пенсию он руководил кафедрой истории и теории культуры Института повышения квалификации кадров народного образования.



В 1987 году он стал обладателем звания «Заслуженный работник культуры РТ», в 1995-м — «Заслуженный деятель науки РТ». Булат Файзрахманович — лауреат госпремии РТ в области науки и техники. Имел множество медалей, в том числе «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».



Султанбеков — автор ряда исторических трудов, в том числе «Драматические страницы истории Татарстана» (1993), «Сталин и „татарский след“» (1994), двухтомника «Татарстан ХХ век: личности, события, документы» (2003 год) и множества других книг и статей.

Сегодня также стало известно о смерти бывший первый секретарь Казанского горкома КПСС Геннадий Зерцалов.

Татьяна Леухина