Нижнекамское МУП по благоустройству погасило долги по налогам

Фото: Ангелина Панченко (архив)

МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска» погасило долги по налогам. ФНС банкротила его из-за неуплаченных 300 тысяч рублей.

«В настоящее время задолженность погашена», — сообщил «Реальному времени» руководитель исполкома Нижнекамска.

Ранее «Реальное время» уже писало, что ФНС подает не первый иск о банкротстве к нижнекамскому МУП. В налоговой службе пояснили, что заявление в суд было подано из-за долгов по налогам и сборам на 300 тысяч рублей.